Funchal promove sessões de esclarecimento para emigrantes

A Câmara Municipal do Funchal, através do seu Balcão do Investidor, promove, a partir do dia 24 de Agosto e até ao próximo dia 4 de Setembro, um ciclo de sessões individuais de esclarecimento direccionadas aos emigrantes. Esta iniciativa pretende informar, orientar e capacitar os emigrantes que por diversos motivos regressam à sua terra de origem.

O ciclo de sessões vai decorrer nas instalações do Balcão do Investidor, das 11 às 12 horas, e cada interessado pode escolher até dois temas do programa. As sessões têm entrada gratuita, mas estão sujeitas a inscrição prévia, através do preenchimento do formulário.

Entre os temas que serão abordados estão: 'Regressei ao meu país de origem. E agora?'; 'Orientações para encontrar ou criar emprego'; 'Brexit, o que muda?'; e 'Áreas prioritárias de investimento no Funchal'.