Estabilidade do imóvel afectado por explosão em Câmara de Lobos “não está comprometida”

Apesar do relatório da avaliação ao edifício onde ocorreu uma explosão esta manhã ainda não estar concluído, o director do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC), Pimenta de França, já consegue adiantar que “a estabilidade do imóvel não aparenta ter sido comprometida”.

Ao DIÁRIO explica que também não está comprometida a estabilidade do próprio apartamento que “não está habitável, mas é recuperável”. Também “não há danos nos apartamentos adjacentes, nem o de cima, nem os dos lados”, acrescenta o responsável pelo LREC, apontando sim alguns danos “num edifício que se encontra atrás, um restaurante, que apanhou com algum material projectado”.

Depois de uma manhã em avaliações, em conjunto com outras entidades, nomeadamente elementos da protecção civil do município de Câmara de Lobos e autoridades policiais, Pimenta de França disse que “a explosão terá resultado de concentração de gás num compartimento, mais precisamente na cozinha” e que a mesma terá sido atenuada pela destruição dos alçados, que são envidraçados, o que permitiu aliviar “as pressões interiores”.