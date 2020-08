Temos de nos unir à volta de Marcelo

O actual Presidente da República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa será a única garantia para o centro-direita nacionais de que a esquerda portuguesa não terá um governo, um presidente e uma maioria parlamentar! Somos dos que, recentemente, levantámos algumas dúvidas relativamente à actuação do senhor presidente da república quando parecia estar a favorecer os Açores em detrimento da Madeira; após as duas visitas que o mesmo realizou à nossa Região, ficámos esclarecido e, neste momento, não temos a menor dúvida de que o actual presidente é a única garantia vencedora para o centro direita em Portugal! Acreditamos que o segundo mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa irá ser diferente e o governo das esquerdas em Portugal não terá tantas facilidades como as que tem tido durante este primeiro mandato do máximo representante da república portuguesa! Não podemos continuar a assistir impávidos a este desgoverno socialista, apoiado pelos parceiros mais à esquerda, que comete erros atrás de erros na forma como tem conduzido a pandemia do Covid19 em Portugal e assobia para o lado quando é chamado a assumir responsabilidades! A recente atitude da ministra socialista relativamente ao relatório sobre os lares, ignorando, desmerecendo o mesmo, só nos podem indignar e questionar porque razão so portugueses assistem anestesiados a tudo isto e não reagem? O PSD e o CDS têm, o quanto antes, de assumir o seu apoio à candidatura do Professor Marcelo Rebelo de Sousa, para não serem confrontados com críticas internas devido à ausência de um candidato que os represente nas próximas eleições presidenciais! Mesmo que críticas possam ser apontadas por nós à actuação do actual presidente neste primeiro mandato; o saldo continua a ser positivo entre aquilo que de positivo foi realizado pelo mesmo, comparativamente aos erros que cometeu! A nossa honestidade intelectual permite-nos afirmar que estamos cientes que não haverá unanimidade nos apoios ao professor Marcelo dentro do CDS, mas acreditamos que as consequências de um não apoio do CDS assim como do PSD ao mesmo, trará consequências que a esquerda socialista, de mãos dadas com a esquerda radical, assim como uma certa direita mais extremista, se irão aproveitar no futuro! Mal menor, dirão alguns! Talvez o seja e, por essa razão, não podemos adiar mais a necessária união que os dois partidos do centro e da direita portuguesa terão de concretizar à volta do único candidato da mesmo espectro político e que, vencendo as eleições em Janeiro de 2021, poderá representar um lenitivo para ambos partidos tendo em conta as difíceis eleições autárquicas que decorrerão em Outubro do mesmo ano! Estamos a menos de 6 meses das eleições presidenciais, sendo este o momento certo para que tanto Francisco Rodrigues dos Santos como Rui Rio assumam o apoio de ambos partidos ao Professor Marcelo! Da nossa parte as dúvidas estão desfeitas, iremos apoiar a recandidatura do mesmo ao segundo mandato presidencial!