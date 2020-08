Marcelo garante estar atento às questões da Madeira

Marcelo Rebelo de Sousa terminou as mini-férias no Porto Santo com um balanço muito positivo.

O Presidente da República elogiou o destino turístico e prometeu regressar em Fevereiro para avaliar os problemas da sazonalidade.

"Eu vinha para cá apalpar o pulso ao Turismo, mas depois acabei por descansar, porque é muito repousante o Porto Santo. É repousante passear na praia, passear ao longo da ilha e o mar é um sonho (...) Para quem gosta deste tipo de férias temos aqui um destino que eu aconselho vivamente a todos os portugueses".

Questionado sobre as questões da Região com a República garantiu que está atento e lembrou que no OE suplementar já foram promulgada medidas importantes.

"Foi possível aprovar no Orçamento Suplementar ou abrir caminho para a aprovação de diplomas no último mês e meio que, quer no casos da Madeira, quer no caso dos Açores, abrem perspectivas que são importantes, quer para a recuperação da crise que atingiu, quer para reencaminhar o Turismo e a diversificação das regiões no futuro".

"Naturalmente, que haverá outras perspectivas que se têm de abrir no futuro", reconheceu.

Em relação ao Turismo, deixou também a promessa de melhorar o preço das passagens aéreas para o Porto Santo.

A propósito da realização da Festa do Avante Marcelo considera que "não é possível prever o que se vai passar em Setembro ou em Outubro".

"Certamente os responsáveis pela Saúde Pública em Portugal encontrarão critérios que sejam compreensíveis para o comum dos portugueses de acordo com a situação que for vivida".

O Presidente da República disse ainda que já falou com as famílias dos pilotos do avião que caiu no Gerês.