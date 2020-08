Avançado Rúben Macedo confirmado no Marítimo

O futebolista Rúben Macedo, de 24 anos, é a nova aposta do Marítimo para o setor ofensivo até 2022, confirmou hoje o presidente do emblema insular, Carlos Pereira, à agência Lusa.

A mais recente contratação dos 'leões do Almirante Reis' foi formada nas escolas do FC Porto, contando com passagens no campeonato português pelo Desportivo de Chaves, clube no qual se estreou na I Liga, na temporada 2018/19, que marcou a descida da equipa flaviense.

Na época seguinte (2019/2020), Rúben Macedo assinou pelo Desportivo das Aves, mas o desfecho foi o mesmo. 22 partidas disputadas e um golo apontado, frente ao Marítimo, não evitaram mais uma descida de escalão no currículo do avançado português.

Após ter rescindido contrato com o clube da Vila das Aves, seguiu-se a proposta do emblema insular, que em breve deverá oficializar o jogador.