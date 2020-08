Vukovic recebe proposta do Nacional

O médio croata que rescindiu contrato ontem à tarde com o Marítimo recebeu poucas horas depois - ao princípio da noite - uma abordagem do Nacional da Madeira.

O DIÁRIO sabe que os alvinegros recorreram a um intermediário para, num encontro discreto, colocar literalmente em cima da mesa de um conhecido restaurante da baixa do Funchal uma proposta muito mais vantajosa em termos financeiros, que nem se equipara ao que Vukovic auferia nos verde-rubros.

O jogador de 28 anos tem também algumas propostas provenientes do estrangeiro, mas a ideia de permanecer na Região agrada-lhe, mesmo que passe a envergar a camisola do eterno rival do Marítimo. As palavras de Carlos Pereira, na apresentação de Lito Vidigal, quando afirmou ser "adjunto" do novo treinador, não caíram bem ao croata, o que acabou por precipitar ainda mais a sua vontade em terminar a ligação ao emblema insular.

Caso aceite a proposta apresentada pelo Nacional, Vukovic poderá forma dupla no meio-campo com o mais recente reforço: Vincent Koziello, um dos nomes mais sonantes que os alvinegros contrataram para a época 2020/2021.