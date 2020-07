Sócios do Nacional decidem criação da fundação esta quarta-feira

Os sócios do CD Nacional vão ser chamados, esta quarta-feira, a pronunciar-se em Assembleia Geral sobre a criação da ‘Nacional 1910’. “Uma fundação de solidariedade social sem fins lucrativos e que terá o objetivo de permitir ao clube alargar ainda mais o âmbito da sua intervenção na sociedade”, dá conta o clube madeirense.

Para além da criação da fundação, serão ainda apreciados o relatório de gestão, o balanço e as contas do clube relativos ao exercício de 2019, bem como discutir e deliberar sobre a proposta da direcção para a aplicação dos resultados do exercício.