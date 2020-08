José Manuel Rodrigues deseja “saída rápida da pandemia”

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira reafirmou, hoje, no Monte, a esperança de uma “rápida recuperação económica e social”. As palavras de José Manuel Rodrigues foram registadas à saída da Solene Eucaristia da Festa de Nossa Senhora do Monte, uma tradição que voltou a ser cumprida, esta manhã, pelos governantes madeirenses, mesmo em época de distanciamento social.

Além do Presidente do parlamento madeirense, participaram nesta cerimónia, presidida pelo Bispo do Funchal, o Representante da República para a Madeira, o Presidente do Governo Regional, o Vice-Presidente do Governo Regional, os Secretários Regionais, bem como o Presidente da Câmara do Funchal e o restante executivo municipal, para além de outras entidades civis e militares.

“O nosso Estado é laico mas a sociedade não é. Os políticos e as autoridades civis têm o dever de saber interpretar o sentido do povo, neste caso do povo madeirense com seis séculos de história, que é marcado pela matriz cristã”, salientou Rodrigues, afirmando que este “momento de incerteza, em que muita gente passa dificuldades, em que há cada vez mais desempregados”, é também a altura para “renovar essa devoção à Senhora do Monte e de fazer um apelo, como crentes, para que ela possa proteger o povo da Madeira e do Porto Santo.”

O Presidente da Assembleia Legislativa espera também, que com o apoio de quem governa, a Região possa “sair rapidamente desta pandemia e possamos encetar um período de recuperação económica e social que deixe um mínimo de marcas negativas possíveis no tecido social”, concluiu.