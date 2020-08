Grupos de 10 pessoas proibidos em Paris se medidas não forem cumpridas

As concentrações com mais de 10 pessoas estão proibidas em Paris se os comportamentos de protecção à propagação da covid-19 não estiverem a ser cumpridos, anunciou hoje a polícia francesa.

O uso obrigatório de máscara, já em vigor em vários locais da capital, será também estendido a partir das 08 horas de sábado (07 horas em Lisboa) a parte dos Campos Elísios e do bairro do Louvre, explicou a mesma fonte.

"Se a situação epidemiológica se agravar novamente, o uso de máscara poderá tornar-se obrigatório em toda a capital", acrescentou a polícia de Paris, citada pela agência AFP.

"A taxa de positividade é hoje de 4,14% em Paris, 3,6% em Ilha de França (região parisiense) face aos 2,4% da média nacional", acrescentou.

As pessoas entre os 15 e os 45 anos são as mais afectadas, apesar das outras faixas etárias também estarem a ser atingidas.

Nos locais onde a máscara não é obrigatória, é recomendado o seu uso quando houver uma grande concentração de pessoas.

Além disso, a fiscalização para garantir o cumprimento dos gestos barreira serão reforçados nos bares, restaurantes e esplanadas.

Em caso de incumprimento destas regras, os estabelecimentos podem ser encerrados.

O controlo sobre o uso de máscaras em transportes públicos também irá ser intensificado.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, teme a necessidade de um regresso a um sistema de saúde "sob pressão" e pediu na terça-feira aos franceses cuidados para evitar o regresso da pandemia.

Casos diários aumentam novamente em França, mas hospitalizações diminuem

O número de infecções por covid-19 em França subiu hoje novamente, com 2.846 contágios, depois dos de 2.669 de quinta-feira, 2.524 de quarta-feira e 1.397 na terça-feira, mas ao mesmo tempo, as hospitalizações continuam lentamente a descer.

A Direcção Geral da Saúde (DGS) indicou em comunicado que, para além dos dados diários -- os mais elevados desde Maio -- na última semana houve também um aumento de infecções, que totalizam 12.947.

Outro dado que ilustra o agravamento da situação epidémica é o índice de positivos, que sobe um décimo em relação ao divulgado na quinta-feira pela DGS, para situar-se em 2,4% no total de exames realizados entre 05 e 11 de Agosto.

Desde que começaram os registos em Fevereiro, foram contabilizadas 212.211 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus em França.

As autoridades de saúde identificaram 27 focos nas últimas 24 horas, com um total de 241 ativos.

Apesar de tudo, o número de pessoas hospitalizadas continua a diminuir: manteve-se em 4.828, comparado com os 4.861 de quinta-feira, 4.891 na quarta-feira e 5.012 de terça-feira. A razão é que os novos internamentos (173 no último dia) são mais do que os compensados pelas altas hospitalares.

O mesmo acontece com pacientes que estão nas Unidades de Cuidados Intensivos, que são agora 367, menos sete do que na quinta-feira, embora tenham entrado 20 pessoas nessas unidades nas últimas 24 horas.

A DGS registou ainda 19 mortes por covid-19 desde quinta-feira, mas esse número incluiu apenas as ocorridas em hospitais, já que os números das residências não se contabilizam diariamente. Desde o começo da pandemia, morreram 30.406 pessoas em França.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 754 mil mortos e infectou quase 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.358 mortos, mais de 316 mil casos), seguindo-se Itália (35.234 mortos, mais de 252 mil casos), França (30.406 mortos, mais de 331 mil casos) e Espanha (28.617 mortos, mais de 342 mil casos).