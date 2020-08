Abertas candidaturas ao Prémio de Jornalismo ‘Farmacêuticos e Sociedade’

A Ordem dos Farmacêuticos, em colaboração com o Sindicato dos Jornalistas, atribui o Prémio de Jornalismo 'Farmacêuticos e Sociedade', de forma a promover e reconhecer o interesse e a qualidade dos trabalhos jornalísticos no domínio da Saúde, em particular os que abordam a intervenção dos farmacêuticos no sistema de saúde.

Nesta sua segunda edição, a entrega do prémio e o prazo para apresentação de candidaturas estavam inicialmente associados à realização do Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020, agendado para o mês de Maio., mas acabou por ser adiado devido à pandemia da Covid-19. Assim, os trabalhos podem ser entregues até 31 de Outubro, já que o Congresso Nacional dos Farmacêuticos foi reagendado para 26, 27 e 28 de Novembro.

Os candidatos podem obter mais informações através da página electrónica do Prémio de Jornalismo “Farmacêuticos e Sociedade” e no respectivo Regulamento.