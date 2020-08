Força Aérea realiza transporte da Madeira para o Continente

Um doente que precisava de assistência médica urgente foi ontem transportado pela Força Aérea Portuguesa, através da Esquadra 504 ‘Linces’, da Madeira para o Continente.

Uma aeronave Falcon 50 descolou do Aeródromo de Trânsito N.º 1, na Portela, pelas 22 horas, em direção ao Funchal, com uma equipa médica militar do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea a bordo, informou a Força Aérea.

À chegada ao Continente, o doente foi encaminhado para uma Unidade Hospitalar.

A missão contabilizou três horas e dez minutos de voo.