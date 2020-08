Férias de Georgina continuam a encantar seguidores

De férias com Cristiano Ronaldo e os filhos, em Saint-Tropez, na Riviera Francesa, Georgina Rodriguez volta a encantar os fãs com nova publicação a bordo do iate do namorado.

“Nunca quebre o silêncio se não for para melhorá-lo”, escreveu a espanhola na sua conta de Instagram. Em 15 minutos, a publicação atingiu mais de 400 mil ‘gostos’.