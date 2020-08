Jornalistas estrangeiros denunciam problemas com vistos em Hong Kong

O Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong (FCC) denunciou atrasos na renovação ou concessão de vistos de imprensa estrangeira pelas autoridades locais após a aprovação da nova lei de segurança nacional, informaram os 'media' de Hong Kong.

Numa carta aberta ao diretor da Imigração de Hong Kong, Au Ka-wang, o FCC (na sigla em inglês), observou que "um novo procedimento poderia ter sido estabelecido" para o processamento de vistos para os 'media' internacionais na região semiautónoma.

A associação referiu que "houve numerosos relatos de atrasos na concessão ou renovação de vistos" e indicou que isso criou "sérias preocupações" entre os meios de comunicação e jornalistas "que têm o direito de operar livremente em Hong Kong".

O documento questionou o chefe da Imigração se houve alguma mudança no tratamento dos pedidos e se agora estão a ser processados por uma "unidade de segurança nacional" do seu departamento, como afirmaram alguns meios de comunicação locais.

Além de pedir esclarecimentos sobre isso, o FCC exige garantias de que "o novo procedimento não restringirá a capacidade dos jornalistas de noticiarem livremente sobre Hong Kong e a China continental".

A carta é assinada por Jodi Schneider, presidente do FCC, que explicou hoje à agência de notícias EFE que ainda não recebeu qualquer resposta das autoridades de imigração e que estão a exigir esclarecimentos porque "parece que estão realmente a modificar o processo" de concessão de vistos da imprensa estrangeira.

O artigo 9.º da nova lei de segurança nacional de Hong Kong, aprovada pela Assembleia Popular Nacional (ANP, Legislativo chinês) em 30 de junho, apela especificamente para o fortalecimento da "supervisão e regulamentação" dos 'media' em questões relacionadas à segurança.

Au Ka-wang, além de chefe da Imigração, é membro do Comité para a Proteção da Segurança Nacional, criado em julho sob a polémica nova lei.

O Comité, que responde perante o Governo central e está sob a sua supervisão, está encarregado de formular políticas para a segurança nacional e promover o desenvolvimento do sistema jurídico da cidade.

Em fevereiro, Washington declarou que cinco veículos de comunicação estatais chineses nos Estados Unidos eram "agências controladas por Pequim", tendo reduzido o número de jornalistas permitidos no país e a duração dos seus vistos.

Em seguida, Pequim expulsou três repórteres do Wall Street Journal após o jornal publicar um artigo de opinião intitulado "A China é o verdadeiro doente da Ásia".

Passadas duas semanas, a China revogou ainda as credenciais de vários jornalistas norte-americanos do Times, Wall Street Journal e The Washington Post.

Em julho, o jornal norte-americano The New York Times anunciou que iria transferir um terço de seus funcionários baseados em Hong Kong para Seul, depois de Hong Kong ter recusado renovar o visto do seu antigo correspondente Chris Buckley.