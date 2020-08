Capitão do Marítimo diz que objectivo é "fazer melhor" do que na época passada

O capitão do Marítimo, Edgar Costa, afirmou hoje que o objetivo da equipa madeirense na I Liga portuguesa de futebol é "fazer melhor" do que na época passada.

O avançado madeirense foi o porta voz do plantel 'verde-rubro' no arranque oficial da pré-temporada e elogiou o trabalho do novo treinador, Lito Vidigal, mas afirmou que o clube está acima de tudo.

"O 'mister' fez um bom trabalho nos clubes que passou, mas o mais importante é o clube, não os jogadores nem o treinador", salientou.

Edgar Costa mostrou-se feliz pela renovação de contrato, com a duração de um ano, até 2021: "Gosto de estar aqui, sinto-me bem no Marítimo".

Os atletas realizaram esta manhã os habituais exames, no Complexo Desportivo do Marítimo, uma medida imposta pela pandemia de covid-19.

Para facilitar o processo, os jogadores foram divididos em dois grupos, o primeiro realizou os exames médicos, enquanto os restantes elementos foram colocados à prova, nos físicos.

Zainadine, Rodrigo Pinho, Anacoura e Rafik Guitane, o reforço apresentado na quarta-feira, foram as ausências notadas neste primeiro dia de concentração.

O clube confirmou que os jogadores estão autorizados a chegar mais tarde, mas que estarão ao serviço dos 'verde-rubros' até ao final desta semana.

Nova bateria de exames realiza-se esta sexta-feira para os 'leões do Almirante Reis'.