Portugueses retidos na capital da Namíbia devido a cerca sanitária

O conselheiro das Comunidades Portuguesas na Namíbia disse hoje que a maioria dos portugueses no país estão confinados devido à cerca sanitária à capital, por causa da pandemia da covid-19.

A medida anunciada pelas autoridades da saúde locais entrou em vigor às 00 horas desta quarta-feira, devido a um aumento do número de casos de infecção por covid-19 na região envolvente à capital do país, onde residem cerca de 1.000 portugueses, disse à Lusa Manuel Coelho.

"O aeroporto está parado, não há voos nenhuns e as fronteiras estão encerradas", explicou o conselheiro português, salientando que os acessos à cidade e ao aeroporto internacional de Windhoek estão a ser monitorados pelas forças de segurança.

"Há aqui uma cidade a 60 quilómetros a sul e outra a 60 quilómetros a norte e, portanto, é esta a região de Khomas [envolvente a Windhoek] e a cerca [sanitária] também vai até ao aeroporto. É a região toda, onde há policiamento nessas estradas para ninguém sair ou entrar", declarou.

Como parte da medida, referiu a mesma fonte, o governo da Namíbia impôs o recolher obrigatório entre as 20 horas locais e as 05 horas da manhã do dia seguinte, durante os próximos 16 dias.

O conselheiro das Comunidades Portuguesas sublinhou que as autoridades namibianas já haviam decretado uma cerca sanitária na região de Erongo, que abrange as cidades de Swakopmund e Walvis Bay, no litoral do país.

"Julgo que a situação da covid-19 está dentro do normal, temos nove mortos e mil casos [positivos de infecção] mas também somos 2,5 milhões de habitantes e, portanto, está muito abaixo da média de qualquer outro país".

Dos cerca de 2.500 portugueses residentes na Namíbia, Manuel Coelho estima que cerca de 1.000 residem em Windhoek e 600 em Walvis Bay, onde existe uma forte comunidade piscatória portuguesa.

A Namíbia reverteu para nível 3 do estado de emergência, uma vez que o país regista agora mais de 3.400 casos positivos de infecção e 22 mortos por covid-19, segundo a imprensa local.