Terreno por limpar em São Gonçalo motiva queixa

Canavial e outros arbustos que se encontram por limpar num terreno localizado na Estrada Conde Carvalhal, em São Gonçalo, no Funchal, estão a dificultar a passagem de um morador para a sua residência.

O denunciante afirma que tem de se baixar para poder entrar em casa porque “as canas estão altíssimas e pendem para a sua habitação” e pede aos responsáveis para procederem à limpeza daquele espaço também porque estamos no Verão e o risco de incêndio é elevado.

“Se neste momento as ramagens estão como as fotos documentam, como é que estarão daqui a um mês?”, questionou, referindo que neste terreno existem também águas paradas, o que tem levado ao aparecimento de imensos mosquitos “colocando em causa a saúde pública”.

A mesma fonte, que pediu para não ser identificada, fala ainda em lixo amontoado, “o que tem juntado ratazanas”, lembrando que já no ano passado a Câmara Municipal do Funchal alertou o proprietário para que procedesse à sua limpeza.

Além disso, mostra-se também preocupado com os incêndios, uma vez que isto é um barril de pólvora nesta altura de calor, e põe em risco todas as residências e as próprias pessoas que ali residem.

“O inferno volta a atormentar”, lamenta.