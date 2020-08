Jovem porto-santense ensina a prevenir a covid-19, veja o vídeo

Beatriz Peixe é uma jovem porto-santense, de 14 anos, que no âmbito do concurso nacional ABCovid, fez um vídeo sobre os cuidados a ter para evitar a propagação da covid-19.

Sobre o concurso:

O abcovid.pt tem com o objectivo ajudar as escolas de todo o país no regresso às aulas marcado pela pandemia de covid-19. O projecto – um concurso nacional que elegerá os melhores vídeos com conselhos sobre como viver com o vírus – arranca neste final de ano lectivo (Junho) e termina no fim de Setembro, já com o novo ano escolar em curso.

A equipa que gere o projecto é composta exclusivamente por estagiários e é supervisionada pela Hovione, a multinacional portuguesa que apoia e financia este projecto.

O abcovid.pt propõe-se ajudar a criar uma dinâmica informativa que permita aos alunos – autores dos vídeos a concurso -, professores e auxiliares viverem este período com mais e melhor informação sobre os comportamentos a adoptar para evitar riscos e reduzir a propagação do vírus.