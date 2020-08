Incêndio em electrodoméstico fez accionar bombeiros no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, ao início desta tarde, devido a um incêndio numa residência, na Travessa do Tanque, no Funchal.

As chamas terão deflagrado num electrodoméstico e acabaram extintas pelo proprietário da habitação, por volta das 12h20.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal, que tinham mobilizado duas viaturas e sete operacionais, procederam à ventilação natural do espaço e levaram a cabo o protocolo de segurança.