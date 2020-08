Viatura em chamas no estacionamento do Madeira Shopping

Uma viatura ligeira incendiou-se, esta tarde, no interior do estacionamento do centro comercial Madeira Shopping, no Funchal.

O alerta chegou aos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Polícia de Segurança Pública, por volta das 13h50.

Quando as equipas chegaram ao local já as chamas tinham sido extintas, com recurso a extintores, pelos funcionários da segurança desse estabelecimento comercial.