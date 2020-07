Akoustic Junkies e Franco&Cordofones animam Cais do Carvão

A Câmara Municipal do Funchal prossegue a dinamização cultural do Cais do Carvão com as actuações dos grupos regionais Akoustic Junkies e Franco&Cordofones nos dias 31 de Julho e 1 de Agosto, respectivamente, às 20 horas.

Formada em 2012, com estilo pop/rock, a banda de covers e temas originais, Akoustic Junkies é composta por Duarte Ferreira na voz, Hugo Vieira na guitarra acústica, Marco Panamá na bateria, Pedro Pereira no baixo e Roberto Vasconcelos na guitarra acústica e eléctrica.

Em 2019 lançaram novos temas originais, tendo apresentado os mesmos em vários eventos públicos. Os Akoustic Junkies foram, em 2013, os vencedores do primeiro concurso de bandas NOS Summer Opening.

No dia 1 de Agosto, o momento musical estará a cargo de Franco&Cordofones, através de um concerto intimista, onde pretendem demonstrar que os cordofones madeirenses são “versáteis e adaptáveis a diferentes contextos e variados géneros de música contemporânea”. Franco far-se-á acompanhar pelos instrumentistas Roberto Moniz no Machete/Braguinha, Lara Nunes no Rajão, Vítor Filipe na Viola d'Arame, Ricardo Correia no Ukulele Baixo, Luís França e Salvador França no Cajon e Percussões.

Devido às medidas de contenção, a Câmara Municipal do Funchal infirma que a lotação máxima no espaço será de 80 pessoas, sendo necessário fazer inscrição prévia através do email [email protected]

O evento será igualmente transmitido através das páginas oficiais do Município no Facebook (Câmara Municipal do Funchal) e no Instagram (funchal_municipio).