Funcionários das Pescas recebem formação certificada

O secretário regional de Mar e Pescas destacou, esta terça-feira, a “importância da formação profissional” para o “correcto manuseamento” dos produtos que são consumidos pela população. Teófilo Cunha falava nas instalações da Lota do Funchal, na entrega de certificados a oito funcionários da direcção regional de Pescas, indicando que a “formação profissional é um projecto para prosseguir por forma a garantir a higiene e segurança alimentar dos bens de consumo”.

Os oito funcionários concluíram 16 horas de formação profissional, envolvendo uma componente prática e outra teórica, visando a melhoria das “boas práticas de higiene e segurança alimentar nas lotas, postos de receção de pescado e entrepostos frigoríficos”.

O secretário regional de Mar e Pescas, que se fez acompanhar do director regional de Pescas, Rui Fernandes, e do Adjunto do Gabinete, Roberto Rodrigues, referiu que “a aquisição de novos conhecimentos permite aos funcionários desempenharem as funções em respeito pelas normas e pelas técnicas legais, garantindo maior segurança aos consumidores”.

A formação profissional, certificada pela Escola Agrícola da Madeira, foi ministra pelo médico veterinário Pedro Delgado, que também é Chefe de Divisão de Lotas e Mestre em Ciências do Consumo Alimentar, e Maria João Aveiro, técnica superior, que exerce funções de higiene e segurança alimentar desde 2013.