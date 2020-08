Há 164 surtos activos em Portugal

Portugal tem 164 surtos activos de covid-19, afirmou hoje o subdirector-geral da Saúde, indicando que alguns têm origem em contágios entre membros da mesma família.

"A situação dos surtos e a transmissão da doença alteraram-se", declarou Rui Portugal na conferência de imprensa regular para actualização de informação sobre a pandemia.

Na região Centro, por exemplo, metade dos 10 surtos activos têm "origem familiar", o que se deverá a coabitações em período de férias.

"Já não é uma questão de trabalho ou social", o contágio decorre do "convívio entre coabitantes entre eles, como família", afirmou o responsável da DGS.

Rui Portugal alertou que "não é por ser família" que alguém está livre de transmitir ou ser contagiado.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo há 84 surtos activos, na região Norte 41, na região do Alentejo 13 e no Algarve 16.

Em relação a surtos em lares, apontou que no lar de São José, no Barreiro, há 31, de 80 utentes, infectados e 14 entre 41 profissionais deram positivo para a covid-19.

Cinco dos utentes deste lar estão internados, afirmou.

No lar de Nossa Senhora da Luz, em Torres Vedras, 49 dos 80 utentes estão infectados com o novo coronavírus e 25 dos 78 funcionários estão doentes. Internados, estão 28 utentes do lar.

Em relação a haver nova interdição geral de visitas em lares, Rui Portugal afirmou que para já, serão avaliados "caso a caso" os lares em que surjam casos de covid-19, salientando preferir "avaliações locais" a qualquer tipo de "decisão nacional".