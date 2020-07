Interrompido ciclo de 9 consecutivas noites tropicais no Porto Moniz

O ligeiro arrefecimento nocturno registado na última madrugada na costa Norte da Madeira interrompeu o maior ciclo de noites tropicais (temperatura com valor igual ou superior a 20 graus centígrados) que vinha ocorrendo este Verão na Vila do Porto Moniz. Depois de 9 dias consecutivos (desde o dia 22 até dia 30) em que a temperatura do ar nesta localidade do extremo Noroeste da Madeira manteve-se diariamente sempre acima dos 20 graus, na madrugada desta sexta-feira a temperatura mínima registada na estação meteorológica do Porto Moniz baixou até aos 19,3ºC (03:00), fechando assim o ciclo significativo das chamadas noites tropicais.

Assinale-se que o Funchal/Lido registou este mês o dobro deste período (18 dias) de noites tropicais consecutivas, naquele que é para já o ciclo recorde deste Verão no Arquipélago da Madeira. Tal verificou-se entre os dias 5 a 23 de Julho, com destaque para o dia 15, que registou o extremo da temperatura mínima mais alta deste período, dia onde o mercúrio não baixou dos 21,9ºC.

Recorde-se que as noites tropicais na Madeira são normais nesta altura do ano nas localidades junto da orla costeira, sobretudo na costa Sul.

Foi o que se verificou nesta que foi a última noite do mês de Julho, que apesar da ligeira descida da temperatura prevista, voltou a ser tropical no Funchal (20,3ºC no Lido) e na Ponta do Sol (20,5ºC no Lugar de Baixo).