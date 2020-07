ACIF pede clarificação sobre uso de máscara e destaca impacto no Turismo

Na sequência do anúncio feito na passada terça-feira, em conferência de imprensa, referente à obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos, a partir do dia 1 de Agosto, a ACIF-Associação Comercial e Industrial do Funchal veio hoje a público exigir "uma clarificação desta imposição", sublinhando que a medida "terá implicações na actividade de vários sectores da nossa economia, nomeadamente no Turismo".

Com efeito, a ACIF recorda que os empresários do sector "já manifestaram, veementemente, a sua preocupação e descontentamento, não só pelo facto de desconhecerem o exacto alcance da mesma, mas também pela forma como foi feita a comunicação desta nova regra, que obviamente causou alarme e preocupação, junto de todos os 'stakeholders' da área do turismo".

"A ACIF-CCIM compreende a necessidade de se implementar medidas preventivas no sentido de salvaguardar a saúde pública e assegurar um controle eficaz da pandemia, aliás sempre defendeu a realização de testes na origem e, não sendo possível, no destino à chegada, exactamente para que os turistas pudessem livremente desfrutar de todas as experiências que a nossa Região pode proporcionar, no entanto, entendemos que o uso de máscara, em todos os locais públicos abertos, não se coaduna com a mensagem que queremos transmitir de um destino seguro e apetecível", pode ler-se no comunicado dirigido às redacções esta quinat-feira.

Por outro lado, entende a ACIF que: