A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) assume estar contra “o modelo e a forma” como tudo o que é relativo à obrigatoriedade de uso de máscara na Região, já a partir de sábado, 1 de Agosto, está a ser gerido.

Uma garantida deixada ao DIÁRIO pelo representante da AHP na Madeira, Bruno Freitas, que julga “a medida é contraproducente e extemporânea”. Ou seja, apesar de não serem contra o uso de máscara sempre que tal se justifique, os hoteleiros assumem que a forma desastrosa como tudo foi comunicado está a provocar constrangimentos, cancelamentos e sobretudo “desconfiança”.

Aliás, o ex-director regional de Turismo e CEO do grupo Savoy Signature considera que a Região não teve cuidado ao anunciar medidas que contrastam com anúncios feitos dando conta que a Madeira e Porto Santo são destinos seguros. “Não houve coerência na comunicação” e agora “estamos a transmitir insegurança”, refere, admitindo que os hoteleiros que representa estão surpreendidos com a postura do Governo.

Esta posição está na linha da já assumida esta tarde pelo CEO de PortoBay, grupo que também é associado da AHP.

