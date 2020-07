Máscaras estão a gerar "enorme número de cancelamentos"

O presidente e CEO do Grupo PortoBay utilizou a sua página do Facebook para enviar uma mensagem aos "senhores do poder", na sequência da anunciada medida que vai tornar obrigatório o uso de máscara na Região, a partir de sábado.

António Trindade, refere que "na sequência do enorme número (repito enorme) de cancelamentos que a 'medida da máscaras' gerou, incluindo a ameaça de cancelamento de operações para a Madeira, agravando ainda mais a nossa muito difícil situação, será muito importante saber a causa próxima que determinou esta medida".

O CEO do Grupo PortoBay vai mais longe e refere "que se foi a garantia da realização de um rali, então estamos todos loucos".

"Impõe-se uma medida a toda uma população porque haverá um rali onde os assistentes se portarão mal?", questiona, fazendo uma sugestão ao Governo Regional: "Tenham então o poder e a coragem de cancelar o evento".

Para Trindade os madeirenses, "incluindo todos aqueles ligados ao turismo e a quase totalidade dos turistas que nos visitam, ficarão reconhecidos".