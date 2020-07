Prazeres (29,2ºC) registou hoje a temperatura máxima mais alta na Madeira

Oito das 21 estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira registaram hoje (até às 19 horas) valores da temperatura do ar de acordo com o parâmetro de aviso amarelo para o tempo quente, em vigor – até às 21 horas de amanhã - na Ilha da Madeira.

O extremo da temperatura máxima acabou por ser sentido nos Prazeres (29,2ºC), mas o calor no ‘amarelo’ fez-se também sentir em Santa Cruz/Aeroporto (28,6ºC) e ainda no Funchal/Observatório e Ponta do Sol/Lugar de Baixo (ambos com 27,1ºC).

Na costa Norte, esta sexta-feira soalheira também aqueceu e ‘amarelou’ as estações na Ponta de São Jorge (25,6ºC), em São Vicente (25,3ºC), em Santana (25,2ºC) e no Porto Moniz (24,2ºC).