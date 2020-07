Paulo Cafôfo eleito presidente do PS-M com 1.431 votos

O Partido Socialista da Madeira já tem um novo presidente. Paulo Cafôfo acaba de ser eleito, numa corrida solitária às eleições internas do partido.

Na sede do PS, este Sábado, cerca de 35 militantes do PS-M festejavam entusiasmados a nova liderança do partido. O antigo presidente, Emanuel Câmara, não esteve presente, nem o deputado à Assembleia da República eleito pelo círculo da MAdeira, Carlos Pereira - que exerceu o seu direito de voto, mas afastou a hipótese de ocupar algum cargo nos órgãos directivos.

"É com muita honra, mas também com muita rtesponsabilidade, que sou presidente do Partido Socialista da Madeira. É um orgulho ser o presidente do partido eleito com o maior número de votos de sempre" começou por dizer Paulo Cafôfo no discurso após o encerramento das secções de voto.

O novo presidente diz estar motivado com a vitória que alcançou este sábado que, disse, "abre um novo caminho". Paulo Cafôfo está empenhado em oferecer "outras soluções [à Região], porque as receitas do PSD estão gastas". Mudança essa que, garante, "começa já hoje". O primeiro objectivo? As eleições: "Hoje começou o ciclo das eleições autárquicas". Reconduzir os socialistas que já ocupam cargos autárquicos é uma das intenções, mas também apresentar projectos inovadores com figuras reconhecidas nas suas áreas.

Além disso, Paulo Cafôfo, que se caracteriza como "dos principais defensores da Autonomia" tocou em vários temas. Como a urgência de rever a Lei das Finanças Regionais, a Constituição e a continuidade territorial.