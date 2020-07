Paulo Cafôfo quer novo rumo para o PS e já prepara eleições autárquicas

Paulo Cafôfo, candidato único à liderança do Partido Socialista-Madeira, votou há instantes na sede regional do partido, na Rua da Alfândega.

Visivelmente bem-disposto, Cafôfo falou aos jornalistas do projecto mobilizador que tem para o PS, adiantando que neste ciclo quer "imprimir um novo rumo e uma nova dinâmica". O futuro líder dos socialistas madeirenses quer um partido progressista, inovador e portador de projectos de mudança, a começar já com os desafios que estão pela frente em termos eleitorais.

O candidato salientou o facto de, apesar de haver uma candidatura única, terem sido batidos recordes em termos de militantes em condições de poderem exercer o seu voto. "Esta foi também a candidatura que teve mais apoios na história do partido em termos de subscritores, pelo que este é um sinal da vitalidade do partido e que este é um projeto que os militantes querem", referiu. "Se queremos crescer – e eu quero muito que o PS possa crescer – e enfrentar os desafios do futuro com vitórias, esses desafios e essas vitórias surgem com militantes mobilizados e motivados. Portanto, este é um bom sinal de que este partido está preparado para o futuro e para ter a confiança dos madeirenses e dos porto-santenses nos desafios que vamos ter pela frente"», reforçou.

Por outro lado, Paulo Cafôfo adiantou que o partido vai já começar a preparar o ciclo eleitoral que se aproxima. O candidato quer que o PS possa repetir as vitórias nas autarquias onde já é poder, mas também "apresentar projectos que possam ser vencedores, que possam ter pessoas credíveis e nos quais a população se reveja", de modo a "eleger também um maior número de autarcas do que aquele que temos actualmente".