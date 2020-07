Eleições do PS-Madeira decorrem "com toda a segurança"

Os militantes do PS-M elegem hoje Paulo Cafôfo como novo presidente do Partido. As votações decorrem ao longo de todo o dia, num acto eleitoral que, segundo os socialistas, "cumpre, rigorosamente com as regras sanitárias, de forma a garantir a segurança e o bem-estar de todos os militantes".

À entrada das urnas, é medida a temperatura e são disponibilizadas máscaras de proteção individual a quem não tiver, e dispensador de álcool em gel.

Já na sala de voto, para além da garantia da distância social, é oferecido a cada militante uma esferográfica para que possa exercer o seu direito em segurança.

Para além da liderança, serão ainda eleitos a presidente do Departamento Regional das Mulheres Socialistas da Madeira e ainda os delegados ao XIX Congresso Regional.

Mafalda Gonçalves é recandidata à presidência das Mulheres Socialistas da Madeira, com a moção global intitulada 'Acreditar, Agir, Transformar'.

Este acto eleitoral conta com um universo de cerca de 2.000 militantes aptos a exercer o seu direito de voto, nas 36 secções de voto, distribuídas pelos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira.