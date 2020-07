O dia será mais quente nas terras altas onde está prevista pequena subida da temperatura máxima. Esta quinta-feira poderá começar mais cinzenta na generalidade do Arquipélago, mas as previsões são que o céu se torne pouco nublado ou limpo a partir do meio da manhã. O vento será fraco a moderado, até 25 km/h) de Norte/Nordeste. No Funchal, o dia será mais azul, com poucas nuvens e vento inferior a 15 km/hora. A temperatura máxima será sentida em Santa Cruz, que hoje chega aos 26ºC, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Será de 25ºC, tanto no Funchal como no Porto Santo. Ambas as ilhas estão uma vez mais com risco extremo de exposição aos raios ultravioleta (UV). Dado o nível 11 numa escala de 1 a 11+, o IPMA desaconselha a exposição ao sol.

No mar, a temperatura apresenta-se nos 23ºC/24ºC, a Norte com ondas de Norte/Nordeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros; a Sul com ondas de Sueste com 1 a 1,5 metros.

Algumas áreas dos concelhos de Machico e do Funchal estão com risco muito elevado de incêndio.