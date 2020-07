Madeira sob aviso amarelo devido ao tempo quente

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira, nomeadamente a costa Sul e as zonas altas, encontram-se hoje sob aviso amarelo, devido ao tempo quente, que irá vigorar até à próxima quarta-feira.

As temperaturas máximas deverão atingir os 28ºC.

Apesar do calor, o céu deverá apresentar-se muito nublado em todo o arquipélago, à excepção da vertente sul da ilha da Madeira.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de Norte/Nordeste, soprando

por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros, na Costa Norte, e ondas de Sueste com 1 metro, na costa Sul.

A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.