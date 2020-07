Novo aviso amarelo alerta para tempo quente até domingo

Nem deu tempo para refrescar e já está aí mais um aviso amarelo para tempo quente, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à persistência de valores elevados da temperatura, em especial da máxima, na ilha da Madeira novamente acompanhado de risco extremo de exposição à radiação ultravioleta. O aviso está em vigor desde pouco depois das 23 horas de ontem e mantém-se até às 17 horas de domingo na costa Sul e nas regiões montanhosas. O anterior esteve em vigor até às 18 horas de quinta-feira.

Hoje a temperatura máxima chega aos 27ºC no Funchal, aos 25 no Porto Santo, num dia com previsões de períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado (até 30 km/h) de Norte/Nordeste, soprando por vezes forte, até 40 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira e nas terras altas, com rajadas até 60 km/h.

No Funchal, o dia será de céu mais limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã e a partir do final da tarde, e vento fraco, divulgou o IPMA.

Na Madeira devido ao risco extremo, nível 11 numa escala de 1 a 11+, é desaconselhado de todo a exposição ao sol. Quanto ao Porto Santo, nesta sexta-feira com previsão de índice ultravioleta muito elevado, nível 9, as recomendações são para que não exponha as crianças e se os adultos apanharem sol, deverão fazê-lo com óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar.

No mar, a temperatura desceu, está entre os 22ºC e os 23ºC, a Norte com ondas de Nordeste com 1,5 a 2,5 metros; a Sul com ondas do quadrante Sul com 1 metro.

Hoje algumas zonas dos concelhos do Funchal e Machico apresentam risco muito elevado de incêndio.