Dia quente e de risco

Está em vigor até às 18 horas de quinta-feira um aviso amarelo emitido pelo Instituto de Português do Mar e da Atmosfera devido ao tempo quente na costa Sul e nas regiões montanhosas, sendo de esperar persistência de valores elevados da temperatura, em especial da temperatura máxima. Na ilha da Madeira o risco de exposição aos raios ultravioleta está em nível extremo, 11 numa escala de 1 a 11+. No Porto está muito elevado, nível 9.

O dia no Arquipélago será de céu pouco nublado, apresentando períodos de muito nublado nas vertentes Norte e na ilha de Porto Santo, vento fraco a moderado, soprando por vezes forte, até 40 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira. No Funchal, conte com céu limpo e vento fraco. São esperados 27ºC na parte mais quente do dia. No Porto Santo a temperatura máxima será de 25ºC.

A temperatura da água do mar está entre os 23/24ºC. Na costa Norte o mar está com ondas de Norte com 1,5 a 2 metros; na costa Sul com ondas do quadrante Sul com 1 metro.