Risco extremo de exposição aos raios UV ensombra dia de calor

Períodos de céu muito nublado, sendo geralmente pouco nublado nas vertentes Sul e nas terras altas, vento fraco a moderado de Norte/Nordeste, soprando por vezes forte, até 45 km/h, com rajadas até 60 km/h nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira são as previsões para hoje do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta ainda descida de temperatura nas terras altas. Como noticiado anteriormente, está em vigor um aviso amarelo até às 18 horas desta quinta-feira para as regiões montanhosas e costa Sul, devido ao tempo quente, estando tanto a Madeira como o Porto Santo no nível extremo do índice de raios ultravioleta, 11, numa escala até 11+. Nesta situação, a recomendação é que evite ao máximo a exposição solar.

No Funchal, conte com céu geralmente pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h. A temperatura máxima esperada é de 27ºC. No Porto Santo é 25ºC. Com 27ºC estará também Santa Cruz.

A temperatura da água do mar desceu em algumas zonas, está agora entre os 22ºC e os 24ºC, na costa Norte com ondas de Norte/Nordeste com 1,5 a 2 metros; na costa Sul com ondas do quadrante Sul com 1 metro.