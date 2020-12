ATEF estreou a peça 'As guerras da Canzoada e da Gataria'

A Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF) realizou esta tarde a ante-estreia da peça de teatro para a infância intitulada “As guerras da Canzoada e da Gataria” no Cine Teatro de Santo António no Funchal

A ATEF para marcar os 45 anos de existência leva a palco nesta época natalícia esta peça infantil encenada por Eduardo Luiz a partir do texto de Miau-Miau -Béu-Béu-Pum-Pum de Carlos Wallenstein.

A estreia é amanhã, domingo, às 10h30 e os bilhetes custam 10 euros para o público em geral e 4 euros para as escolas e instituições de Solidariedade Social (mediante reserva).

Os residentes da freguesia de Santo António tem um desconto no preço dos bilhetes (6 euros por entrada,bem como os artistas, familiares de Sócios ATEF, familiares e amigos do elenco. Os estudantes, crianças e jovens até 18 anos e maiores de 65 anos, professores ou grupos com dez ou mais pessoas pagam 8 euros.

As reservas podem ser feitas através do número de telefone 933369136 ou através do email [email protected].

A peça aborda um país, dois reinos – o reino da Gataria e o reino da Canzoada – um lugar próximo, onde os animais adquiriram o dom da fala e onde, durante milhares de anos, reinou a paz e a concórdia entre cães, gatos e ratos.

Mas, mesmo parecendo um mundo ideal, há sempre alguém insatisfeito com este modo de viver porque isso não serve a ambição e a sede de poder de muitos. Daí que, num certo dia, um desses habitantes se lembra de mudar o rumo das coisas e agitar esta tranquilidade. E é então que, num clima de intriga e conspiração, se cozinha e se promove o regresso à guerra. E isto acontece, perante a inércia de uns e a prepotência de outros, mesmo que a maioria dos habitantes dos dois reinos deseje continuar em paz e tranquilidade, como garantia de construção e crescimento de valores maiores.