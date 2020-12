EUA recomendam alimentos sem açúcares adicionados a crianças com menos de 2 anos

Novas diretrizes dietéticas nos Estados Unidos, divulgadas terça-feira, recomendam a amamentação durante pelo menos seis meses e alimentos sem açúcares adicionados a crianças com menos de 2 anos.

Trata-se das primeiras orientações alimentares para crianças definidas pelo Governo norte-americano.

As diretrizes dietéticas são revistas e publicadas de cinco em cinco anos e servem para o Governo fixar os padrões das ementas escolares e de outros programas alimentares.

De acordo com as orientações, na falta de leite materno, os bebés devem ser alimentados com um substituto enriquecido com ferro durante o primeiro ano de vida. Os suplementos de vitamina D devem ser administrados logo após o nascimento.

A partir dos seis meses, os bebés podem começar a ingerir outros alimentos, incluindo os potencialmente alergénicos.

Durante a gravidez e amamentação, as mulheres são aconselhadas a comer peixes como bacalhau, sardinha e salmão para que os seus bebés possam ter um cérebro saudável.