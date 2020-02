Já sentiu o odor de percevejos?

Os percevejos são parasitas achatados, de coloração vermelho/castanho, com cerca de cinco milímetros de comprimento. A generalidade dos insetos, desenvolvem por vezes, resistência a substâncias químicas, dificultando deste modo o processo de controlo das pragas urbanas.

A espécie mais comum consiste no Cimex lectularius, que poderá encontrar facilmente em unidades de alojamento turístico, unidades de saúde com internamento, meios de transporte, entre outras localizações. Geralmente, leva pelo menos sete semanas para um percevejo crescer de um ovo a adulto, logo se existem muitos insetos adultos num determinado local, pode-se supor que a infestação existe há mais de sete semanas.

A problemática dos percevejos, está distribuída globalmente desde o final dos anos 90, deste modo poderemos afirmar literalmente que não há país no nosso planeta que não tenha presença de percevejos.

Os Percevejos são pequenos insetos que emitem um odor caraterístico quando infestam um quarto, com uma alimentação exclusivamente de sangue humano, proliferando através de fendas, fissuras, com as fêmeas a colocar os ovos nas localizações mais abrigadas. Uma fêmea pode depositar cerca de três ovos por dia, se houver alimentação disponível, colocando mais de 300 ovos no decorrer da sua vida.

Sinais de uma infestação de percevejos:

- O aparecimento de percevejos adultos, com o tamanho de uma semente de maçã;

- Os insetos juvenis crescem deixando vestígios, assim a identificação dos vestígios corporais poderá indiciar a sua presença;

- Após a alimentação, os percevejos retornam ao seu refúgio para abrigar-se, verificando-se o aparecimento de manchas pretas e castanhas em superfícies porosas ou em superfícies não-porosas;

- As picadas também podem indicar a atividade na cama, mas outros sinais devem ser determinados, uma vez que outras causas podem causar inflamações na pele;

- A identificação do cheiro destinto.

Que cheiro emanam os percevejos?

Perceber um cheiro novo e distinto vindo do seu quarto é um dos sinais de percevejos.

Como muitas espécies de insetos, os percevejos libertam odores chamados feromonas.

Quando um grupo de percevejos é perturbado, pode sentir o cheiro desse odor, mas também pode resultar do material fecal dos percevejos.

Os percevejos podem ser encontrados lado a lado, em todos os estágios do seu ciclo de vida, contudo as fêmeas migram para áreas de menor atividade, por forma a colocar os ovos.

A literatura baseada no estudo deste inseto, elucida que, uma das glândulas dos percevejos produz um odor similar ao excesso de humidade, em que o cheiro não é agradável, assim, se possui uma infestação de percevejos, pode começar a notar o cheiro vulgarmente designado de «mofo».

O controlo de uma infestação de percevejos necessita sempre de intervenção especializada de uma empresa profissional de controlo de pragas!

Conhecimento e consciência pública

A informação e a sensibilização da população é fundamental para uma gestão de pragas urbanas eficiente e bem-sucedida, tanto no que diz respeito a medidas preventivas, quanto às de controlo. A maioria das pessoas não sabe como os hábitos, comportamentos e mudanças nos seus lares, podem atrair pragas urbanas e proporcionar condições de vida ideais para o desenvolvimento das mesmas. Importa referir, que as pragas podem conter agentes patogénicos, pelo que medidas básicas podem ser tidas em conta para evitar o contato com pragas, facto que deveria ser compreendido pelas entidades legalmente responsáveis, uma vez que a formação da generalidade da população não a habilita a lidar com pesticidas!

Assim, a oferta de informação ao público em geral, não é apenas uma necessidade básica, mas será economicamente vantajoso, contribuindo consideravelmente para atuar na redução dos fatores de proliferação das pragas e consequentemente, na diminuição do uso abusivo de pesticidas. A informação deve ser desenvolvida para o público, para aumentar a sua consciência de como se proteger, através de medidas comportamentais básicas, e não apenas pela distribuição generalizada de pesticidas à população.

A sociedade civil deverá reconhecer que a utilização de grandes quantidades de produtos químicos, implica um risco potencial para os utilizadores, saúde pública, saúde ambiental em geral e potencia o risco de contaminação ambiental.

(fonte: CEPA – The European Pest Services Association)