“Não basta dizermos que somos seguros, é preciso provarmos"

O Secretário Regional de Turismo e Cultura mostrou-se hoje feliz pelo trabalho desenvolvido para posicionar a Madeira como destino seguro e contribuir para a restauração da confiança, algo que a ilha bem precisa.

“Não basta dizermos que somos seguros, é preciso provar isso mesmo”, afirmou Eduardo Jesus destacando o relacionamento que a Região tem mantido com operadores estrangeiros que acompanham de perto o que se passa na RAM.

O governante falava na entrega do certificado ‘Madeira Safe to Discover’ - Boas Práticas na Gestão dos Riscos Biológicos da SGS à agência de viagens e DMC ‘Travel Europe’.

Apesar de todos os mercados estarem a perder turistas, a Madeira regista um desempenho muito melhor do que qualquer outro destino turístico português, graças à construção da confiança tem surtido algum efeito, assegurou Eduardo Jesus, agradecendo o facto de as empresas do sector estarem a apostar na certificação, contribuindo, em simultâneo, para “a construção deste novo posicionamento de segurança que tanto precisamos”.

O parceiro ideal de certificação é, segundo o governante, a SGS, uma “entidade com uma credibilidade internacional, e reconhecida em todos os países” que oferece um trabalho credível e uma exposição rápida dessa credibilidade.