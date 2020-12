Alterações climáticas ameaçam economia e preocupam bancos centrais

As alterações climáticas são "um desafio" pela ameaça que representam para a economia e pelo impacto na atuação dos bancos centrais, divulgou na terça-feira o Bundesbank.

Esta é uma das principais conclusões a que chegou a Network for Greening the Financial System (Rede para a Sustentabilidade do Sistema Financeiro), depois de inquirir 26 bancos centrais, de 451 países, e rever os quadros institucionais e balanços de 197 bancos centrais.

Em concreto, esta Rede, cuja sigla em Inglês é NGFS, examinou em que medida os bancos centrais estão preparados para considerar os riscos relacionados com as alterações climáticas nas suas operações de política monetária.

Na informação agora divulgada pelo banco central alemão, adiantou-se que a maioria destas instituições financeiras considera medidas relacionadas com o clima em termos gerais, mas a adoção de medidas específicas encontra-se em "estado muito inicial".

Mas "a maioria dos bancos centrais vê margem nos respetivos mandatos para ajustar os seus quadros operacionais para que reflitam os riscos associados com as alterações climáticas", adiantou o Bundesbank.