Brasil ocupa a oitava posição entre os países mais desiguais do mundo

O Brasil caiu cinco posições no 'ranking' mundial do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), para a 84.ª posição entre 189 nações avaliadas num relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), divulgado hoje.

O relatório destacou o Brasil na posição de 8.º entre as nações mais desiguais do mundo, com o coeficiente Gini, que mede a desigualdade e distribuição de rendimento em 53,9, atrás apenas da África do Sul (63) Namíbia (59,1) Zâmbia (57,1) São Tomé e Príncipe (56,3), República Centro-Africana (56,2) Suazilândia (54,6) e Moçambique (54).

No valor geral, o IDH brasileiro aumentou de 0.762, em 2018, para 0.763, em 2019.

O relatório mencionou diretamente o Brasil sobre a preservação da maior floresta tropical do mundo, ao afirmar que ecossistemas como a Amazónia "enfrentam o risco de mudar de floresta tropical para savana" devido a ações premeditadas de desflorestação e os incêndios florestais.

"Agricultores e trabalhadores agrícolas às vezes ateiam fogo para preparar a terra para replantio ou para limpar ervas daninhas. Em 2018 e 2019, a Bolívia e o Brasil experimentaram grandes perdas em florestas primárias --- no Brasil principalmente por extração de madeira e desmatamento para novos usos da terra e agricultura", apontou o relatório.

Em 2020, pela primeira vez, o PNUD divulgou os números do IDH também com um novo indicador, ajustado a partir da pressão que cada país exerce sobre o meio ambiente.

O Brasil ganhou dez posições quando esse índice é ajustado às pressões sobre o planeta e ficou em 74.º entre os países do mundo.

Chamado de Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões Planetárias (IDHP), este índice leva em conta emissões de gases causadores do efeito estufa e a quantidade de recursos naturais utilizados pelas cadeias de produção de cada país face à sua população.