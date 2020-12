Rússia regista novo recorde de 613 mortes em 24 horas

A Rússia registou nas últimas 24 horas 613 óbitos por covid-19, um novo máximo desde o início da pandemia, informaram hoje as autoridades sanitárias de Moscovo.

O número diário de mortes confirmadas pelo novo coronavírus na Rússia registou um aumento em novembro e continuou a subir em dezembro.

O último recorde do número de mortes tinha ocorrido no passado dia 02 de dezembro, com 589 óbitos.

O número total de mortes no país desde o início da pandemia elevou-se a 45.893 óbitos.

Nas últimas 24 horas registaram-se 28.585 novas infeções de SARS CoV-2 em 84 das 85 regiões da Rússia.

Destes novos contágios, 4.600 (16,1%) são assintomáticos, de acordo com o centro operacional de combate à covid-19.

De todas as regiões russas, o maior aumento de novos casos verifica-se em Moscovo, onde nas últimas 24 horas foram registados 7.215 contágios e 77 mortes.

Até ao momento notificaram-se oficialmente 2.597.711 casos na Rússia, o quarto país do mundo mais afetado pela pandemia depois dos Estados Unidos, Índia e Brasil.