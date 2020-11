Liga atribui vitória ao Estoril Praia no jogo frente ao Cova da Piedade

A Liga de clubes decidiu atribuir a vitória ao Estoril Praia no jogo frente ao Cova da Piedade, da oitava jornada da II Liga, devido à falta de comparência dos almadenses, disse hoje à Lusa fonte do organismo.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) considerou a ausência injustificada e atribuiu a vitória e os três pontos correspondentes à equipa não faltosa no encontro, que estava marcado para 30 de outubro, ao abrigo do número três do artigo 16.º do Regulamento de Competições (RC), de acordo com a mesma fonte.

Este ponto do RC determina "a atribuição ao clube adversário dos três pontos correspondentes à vitória", nos casos de "falta de comparência não justificada de um clube a jogo oficial de uma competição por pontos".

Esta confirmação ocorre no dia em que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aceitou a justificação da ausência do Cova da Piedade, que no dia do encontro tinha o plantel em isolamento devido a casos de covid-19, por imposição das autoridades de saúde.

O plano de retoma do futebol profissional da LPFP determina que "o jogador com covid-19 é equiparado a jogador portador de doença, não havendo qualquer exceção", acrescentando que, "em caso de jogadores com covid-19 serão sempre aplicadas as leis de jogo, nomeadamente, a Lei 3 das Leis de jogo [referente ao número mínimo de sete jogadores a apresentar num encontro]".

Na terça-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) atribuiu no seu sítio na Internet a vitória por 3-0 ao Estoril Praia, no encontro da oitava jornada da II Liga, que deveria ter ocorrido na sexta-feira, 30 de outubro, pelas 18:30, e ao qual o Cova da Piedade faltou.

À hora marcada, nenhuma das equipas compareceu no relvado, tendo os jogadores da formação do concelho de Cascais aguardado o acesso ao terreno de jogo no túnel de acesso.

No dia do jogo, pelo menos 15 jogadores dos piedenses estavam infetados com o novo coronavírus e dois dos que tiveram resultado negativo no teste ao SARS-Cov-2 foram considerados como contactos de alto risco pela autoridade de saúde local, que, após a realização do inquérito epidemiológico, determinou a medida de isolamento para todo o plantel.