Rafael Nadal é o quarto tenista a chegar aos mil triunfos

O espanhol Rafael Nadal tornou-se hoje no quarto tenista da história a vencer 1000 encontros na Era Open, ao derrotar o compatriota Feliciano López na segunda ronda do Masters 1.000 de Paris.

O triunfo, por 4-6, 7-6 (7-5) e 6-4, conseguido em duas horas e 30 minutos, foi o 1000 da carreira do número dois mundial, que se junta ao norte-americano Jimmy Connors (1274), ao suíço Roger Federer (1242) - o único ainda no ativo -, e ao checo Ivan Lendl (1068) no restrito lote de tenistas a atingir a emblemática barreira na Era Open, iniciada em 1968.

No início de outubro, Nadal, de 34 anos, igualou o recorde de torneios do 'Grand Slam' de Federer, ao conquistar o seu 13.º título em Roland Garros.

Hoje, diante do 64.º tenista mundial, o maiorquino disputou o primeiro encontro desde que celebrou o seu 20.º 'major' na terra batida parisiense.

Na próxima ronda, o primeiro cabeça de série do Masters 1000 de Paris vai defrontar o australiano Jordan Thompson, 61.º da hierarquia ATP.