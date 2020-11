Sentido Galosol convida a fins-de-semana de aventura em família

Um pequeno refúgio com acesso directo ao mar, ideal para mudar de ares e desfrutar das diversas actividades que temos para si e para a sua família. Comece o dia com um pequeno-almoço reforçado e parta à aventura. Mergulho ou snorkeling no nosso recife, Kayak tours e aulas de Stand Up Paddle na nossa reserva ou Canyoning em grupo são apenas algumas das actividades que poderá experimentar num fim-de-semana de relaxamento e muita diversão, faça já a sua reserva!

Preços por noite com pequeno-almoço incluído:

Quarto duplo: 54€

Criança Free*

Preços por noite com pequeno-almoço e jantar Restaurante Ondamar (bebidas não incluídas):

Quarto duplo: 74€*

Criança Free + Suplemento Jantar 9€

*Criança até 12 anos, quando alojada no quarto com os pais.

Actividades: Preços mediante consulta (exe. Baptismo de mergulho 60€/pax)

Inclui: Acesso Livre ao Ginásio, Courts, Piscinas Interior e Exterior e Saunas.

Capacidade Limitada. Reserva prévia obrigatória.

Informações e reservas: [email protected] 291 930 930