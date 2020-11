Há 20 anos o Ministério de Educação realizava uma auditoria à UMa

Há exactamente duas décadas, o destaque da edição impressa do DIÁRIO era sobre uma auditoria do Ministério da Educação à Universidade da Madeira. A notícia publicada na data referia que o Ministério da Educação tinha enviado à UMa quatro auditores para desencadearem uma inspecção à gestão global desta instituição. O então reitor, Ruben Capela, explicou que se tratava de uma "inspecção de rotina". A notícia dava conta que Rúben Capela tinha ainda emitido um despacho fixando a eleição do reitor - no fundo a sua reeleição - a 15 de Dezembro.

Na edição impressa de há 20 anos, foi também publicada outra notícia sobre a UMa, nomeadamente sobre as eleições na Associação Académica que, na altura já mexia "com 55 mil contos/ano e de onde dois dos seus presidentes chegaram a deputados pelo PSD. Este ano estão quatro listas em formação para concorrer às eleições", referia o DIÁRIO.

A 26 de Novembro de 2000, era dado destaque ao facto do Governo Regional, na altura liderado por Alberto João Jardim, seguir os painéis do congresso, já que quase todas as conclusões dos painéis do mais recente congresso do PSD-Madeira estavam incluídas no Programa de Governo.

Uma entrevista com o autor e médico João Lobo Antunes e a morte de dois tripulantes de um navio norueguês ao largo da Madeira devido à inspiração de gases tóxicos, fizeram também notícia há 20 anos, numa edição em que foi dado destaque a uma expedição de cinco madeirenses que iam "assaltar" em Julho de 2001, o Pico Lenine na fronteira entre o Quirguistão e o Tajiquistão. O pico da montanha situa-se a uma altitude de 7.134 metros, recordava o DIÁRIO.

E porque se tratava de um domingo, a edição do DIÁRIO incluía ainda a edição da então REVISTA, cujo tema de capa era dedicado aos livros e aos autores então 'em moda' e preferidos dos portugueses.

Descarregue aqui a edição impressa do DIÁRIO de 26 de Novembro de 2000