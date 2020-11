S. Vicente demora 148 dias para pagar a fornecedores

Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses - 2019, hoje apresentado, a Câmara de São Vicente demora, em média, 148 dias para pagar a fornecedores. Em 2018 o município da costa Norte, liderado por José António Garcês cumpria as suas responsabilidade em 47 dias. Um prazo que ultrapassa, em muito, o conseguido pelo município de Santana, que figura em 10.º lugar a nível nacional das autarquias com menor prazo de pagamento. Leva apenas dois dias para liquidar as facturas dos fornecedores.

A Câmara da Calheta também regista um prazo curto para saldar as contas: 6 dias.