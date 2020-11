Emigração portuguesa para o Brasil cresceu 12% em 2019

Em 2019, entraram no Brasil "705 portugueses, segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro". Este ministério contabilizou "um total de 31,297 entradas" de estrangeiros no Brasil, tendo os "portugueses representado 2.3%" desse total. De resto, a informação é veiculada pelo Observatório da Emigração.

Em 2018 e 2019, a "emigração portuguesa para o Brasil cresceu 5% e 11.7%", respectivamente, que adianta que "este crescimento contraria a tendência de decréscimo das entradas de portugueses em território brasileiro que se registava desde 2014".

Apesar desta mudança, o número de portugueses entrados no Brasil está ainda muito longe do observado em 2013, recorda, enumerando que nesse ano, "2.904", foi o "valor mais alto" do período em análise.

"A tendência recessiva verificada nos últimos anos traduziu-se numa perda relativa de importância da imigração portuguesa: se em 2013 os portugueses representaram 4.7% das entradas de migrantes no Brasil, em 2019 representavam apenas 2.3%", conclui a análise.