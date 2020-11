França regista 276 mortes e redução de entradas nos cuidados intensivos

França registou hoje 276 vítimas mortais, menos 110 que na véspera, tendo dado entrada nos cuidados intensivos 220 pessoas, menos 44 que sexta-feira.

Segundo dados da agência sanitária francesa (SpF), o número total de vítimas mortais pelo novo coronavírus eleva-se agora para 48.518.

Numa altura em que a segunda vaga está em queda, esta agência apela a todos os franceses para continuarem vigilantes, contribuindo assim para a diminuição da sobrelotação hospitalar.

Os cuidados intensivos registavam hoje 4.493 pessoas, 220 das quais novas admissões, um número que continua a cair pelo quinto dia consecutivo.

Na sexta-feira estas unidades tinham 4.566 pacientes, contando com as 264 admissões desse dia.

No total, 31.365 pessoas portadoras do novo coronavírus estão hospitalizadas (independentemente da gravidade do quadro clínico) face às 31.875 de sexta-feira.

Na mesma linha, a taxa de positividade (proporção do número de pessoas positivas em relação ao número total de pessoas testadas) continua em queda, registando hoje 14,8%, menos 0,2% que na véspera.

De realçar também melhorias na quantidade de novos casos. Hoje foram registados 17.881 novos infetados. Na sexta-feira foram quase 23 mil.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.373.381 mortos resultantes de mais de 57,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.