Encontre a viatura perfeita para si no C. Santos VP!

São três propostas comerciais imperdíveis: veículos usados como novos que certamente não o irão deixar indiferente!

Veja as marcas, os modelos e os preços que podem ser decisivos na hora de fazer a sua escolha.

Marca: Peugeot

Modelo: 308 SW Style

Potência: 130cv

Ano: 2017

Kms: 49.302

Equipamento: sensores de estacionamento; jantes em liga leve; ar condicionado; sensores de chuva e luz; vidros escurecidos.

Preço: 17.990€

Marca: Mercedes-Benz

Modelo: Classe A 180d Urban

Potência: 109cv

Ano: 2015

Kms: 68.803

Equipamento: jantes em liga leve; sensores de estacionamento; estofos em pele e tecido; sensores de chuva e luz.

Preço: 18.900€

Marca: Mercedes-Benz

Modelo: GLC 250d

Potência: 204cv

Ano: 2019

Kms: 24.842

Equipamento : Kit AMG; sensores de estacionamento; câmara de marcha-atrás; faróis LED; rádio com sistema de navegação; retrovisores rebatíveis electricamente.

Preço: 59.900€

Para mais informações contacte-nos através do 808 910 800 ou do e-mail [email protected] ou então visite as nossas instalações no Caminho do Poço Barral, 39, Funchal, de segunda a sexta das 09hoo às 19h00 e ao sábado das 10h00 às 14h00.

C. Santos VP

Morada: Caminho do Poço Barral, 39

9000-155 Funchal

www.madeira.csantosvp.pt